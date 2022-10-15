Стало известно, как сейчас живет 16-летний единственный сын певца Николая Баскова

Николай Басков, который считается одним из завидных холостяков страны, до сих пор одинок. Более того, натуральный блондин не общается с единственным сыном, которому исполнилось 16 лет.

В начале нулевых Басков женился на Светлане Шпигель, дочери известного продюсера Бориса Шпигеля. В 2006 году у супругов родился сын Бронислав. Но вскоре после прибавления в семье пара распалась. Светлана запретила Николаю видеться с общим ребенком. Маленький Бронислав потерял возможность общаться с родным отцом и лишился его фамилии.

Через несколько лет после развода со вторым супругом, бизнесменом Вячеславом Соболевым, Светлана уехала за границу. Бронислав вместе с матерью живет в Израиле. Шпигель не появляется на публике, оберегает своих детей от общественности.

Наследнику Баскова исполнилось 16 лет. Юноша ведет очень закрытый образ жизни, о его судьбе ничего не известно и он до сих пор не общается со звездным отцом. Артист не предпринимает попыток увидеть отпрыска, хотя многолетняя разлука ему дается очень тяжело.