Стало известно о пополнении в семье Андрея Малахова: «Будет второй ребенок»

Ведущий популярного шоу «Прямой эфир» и его жена Наталья Шкулёва, которые с 2011 года состоят в браке, воспитывают сына Александра. Мальчику 16 ноября 2022 года исполнится 5 лет. Но не исключено, что скоро в звездной семье будет пополнение.

Появление второго ребенка в семье 50-летнего телеведущего и его супруги предсказала знаменитый таролог Анжелика Суворкина. Своим прогнозом эксперт поделилась в шоу блогера Anton S на Ютуб. Женщина рассказала, что ждет семью, а также проанализировала, как обстоят дела знаменитого телеведущего.

«Иногда Наталья делает не те вещи, которые он хочет. Чтобы с ней быть, он через себя шагает. Это его беспокоит. Думаю, у него второй ребенок будет, там двое детей. Его держат хорошие возможности с ней. Наталья или ее окружение ему помогают. Это держит также Андрея. Но третий вмешается вскоре в его жизнь», — говорит Суворкина.

Несмотря на то, что специалист характеризует Малахова как порядочного семьянина, таролог не исключает, что у него может быть кто-то на стороне. Об этом Анжелике сказали карты.