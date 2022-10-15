Гуревич отказался от роли ведущего шоу «Сто к одному» из-за личных политических взглядов

Российская командная программа «Сто к одному» идет в эфирах с 1998 года. Все это время бессменным ведущим игры был Александр Гуревич.

Но несколько месяцев назад 57-летний ведущий и шоумен заявил, что решил покинуть свою многолетнюю работу из-за политических убеждений. Как подчеркнул артист, он считает «невозможным и неприемлемым веселиться и шутить» в столь сложное для страны время.

После этого главной интригой в Сети стало то, кто заменит Гуревича. Сегодня, 15 октября, передача впервые появилась на экранах с новым телеведущим, которым стал известный деятель Александр Акопов.

Он является продюсером таких сериалов как «Бригада», «Моя прекрасная няня», «Бедная Настя», «Не родись красивой», «Татьянин день» и многие другие. Также Акопов - президент фонда «Академия российского телевидения».