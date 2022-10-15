Вирусолог Викулов сообщил об опасности нового вида гриппа H3N2, завезенного в Россию

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Вирусолог Викулов сообщил об опасности нового вида гриппа H3N2, завезенного в Россию
Здоровье
Фото из открытых источников

Вирусолог Георгий Викулов рассказал о новом виде гриппа, завезенного в Россию. По словам директора НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, грипп типа А (H3N2), первый случай которого был выявлен в РФ в этом эпидсезоне, опасная инфекция, которая очень тяжело протекает у людей из группы риска.

Как говорит специалист, ситуация в стране может осложняться тем, что пока продолжается пандемия коронавируса, которая набирает оборотов в осенне-зимнее время.

Викулов говорит, что относиться к этому виду гриппу нужно очень серьезно. Он отметил, что в южном полушарии так называемый «египетский грипп» вызвал высокую заболеваемость. Особенно тревожным является осложнение в виде гриппозной пневмонии, которая нередко заканчивается летальным исходом.


Вирусолог для профилактики вируса рекомендует соблюдать санитарно-эпидемиологические меры и вакцинироваться.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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