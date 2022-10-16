Поставки газа через территорию Украины продолжаются

Транспортировка топлива компанией Газпром через трубопровод Украины продолжается. Объемы перекачиваемого сырья фиксируются системой по измерению пропускаемого газа «Суджа». Об этом, как и о конкретных величинах поставляемого в европейские государства газа через украинскую территорию, рассказал официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов.

«"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 42,4 миллиона кубометров на 16 октября», – сказал он.

Эта тема интересует журналистов в связи с прорабатываемыми альтернативными вариантами транзита топлива из России в Европу. Недавно стало известно о начале переговоров по расширению этих поставок через Турцию. В Газпроме сообщали, что планируется обсуждение вопроса прокладки дополнительных ниток газопровода «Турецкий поток».