Поставки газа через территорию Украины продолжаются

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Поставки газа через территорию Украины продолжаются
В Мире
Фото из открытых источников

Транспортировка топлива компанией Газпром через трубопровод Украины продолжается. Объемы перекачиваемого сырья фиксируются системой по измерению пропускаемого газа «Суджа». Об этом, как и о конкретных величинах поставляемого в европейские государства газа через украинскую территорию, рассказал официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов.

«"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 42,4 миллиона кубометров на 16 октября», – сказал он. 

Эта тема интересует журналистов в связи с прорабатываемыми альтернативными вариантами транзита топлива из России в Европу. Недавно стало известно о начале переговоров по расширению этих поставок через Турцию. В Газпроме сообщали, что планируется обсуждение вопроса прокладки дополнительных ниток газопровода «Турецкий поток».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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