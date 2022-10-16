Агата Муцениеце целуется в засос с женатым актером Владимиром Селивановым

Актриса Агата Муцениеце не теряет зря времени после развода. Артистка продемонстрировала страсть со звездой телесериала «Реальные пацаны» Владимиром Селивановым.

Знаменитости отправились в горы, где вдвоем провели прекрасные выходные. Вместе звезды ездили в Нальчик. Агата и Владимир катались на лодке, держась за руки, а также слились в страстном поцелуе. Сперва можно подумать, что Муцениеце окунулась с головой в новые отношения, но это не так. Романтическая история является лишь сценарием для нового видеоклипа Селиванова.

Агата очень довольна, что она смогла показать себя в совершенно новом амплуа. Хотя поцелуй с женатым Селивановым комментировать не захотела. Певец женат на Виктории, и вместе с ней растит дочь Еву. Как супруга отреагировала на поцелуй, пока неизвестно.

«То, что нужно, чтобы отвлечься от происходящего в мире», — призналась Муцениеце.

VAVAN тоже доволен клипом, отметив, что Агата на 100% его человек.

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