Агата Муцениеце целуется в засос с женатым актером Владимиром Селивановым

Image 16+
Агата Муцениеце целуется в засос с женатым актером Владимиром Селивановым
Знаменитости
Фото из открытых источников

Актриса Агата Муцениеце не теряет зря времени после развода. Артистка продемонстрировала страсть со звездой телесериала «Реальные пацаны» Владимиром Селивановым.

Знаменитости отправились в горы, где вдвоем провели прекрасные выходные. Вместе звезды ездили в Нальчик. Агата и Владимир катались на лодке, держась за руки, а также слились в страстном поцелуе. Сперва можно подумать, что Муцениеце окунулась с головой в новые отношения, но это не так. Романтическая история является лишь сценарием для нового видеоклипа Селиванова.

Агата очень довольна, что она смогла показать себя в совершенно новом амплуа. Хотя поцелуй с женатым Селивановым комментировать не захотела. Певец женат на Виктории, и вместе с ней растит дочь Еву. Как супруга отреагировала на поцелуй, пока неизвестно.

«То, что нужно, чтобы отвлечься от происходящего в мире», — призналась Муцениеце.

VAVAN тоже доволен клипом, отметив, что Агата на 100% его человек.

[video=]

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Агата Муцениеце целуется в засос с женатым актером Владимиром Селивановым

Сегодня, 22:10

Певица Варвара выразила уверенность в возвращении Аллы Пугачевой в РФ

Сегодня, 20:14

Победитель первого сезона шоу «Маска» Анатолий Цой рассказал о своем участии в проекте

Сегодня, 20:07

Эстрадный певец Шура в костюме Попкорна первым выбыл из шоу «Маска. Танцы»

Сегодня, 19:54

Анастасия Решетова и Тимати поделились милыми фотографиями в честь дня рождения 3-летнего сына

Сегодня, 19:52

Стас Барецкий намерен эксгумировать тело Моисеева для установления отцовства

Сегодня, 19:38

Юлия Меньшова раскритиковала актера Смольянинова из-за его размышлений о народе России

Сегодня, 19:02

Актрисы Алена Бабенко и Олеся Судзиловская неожиданно вышли в свет с мужьями

Сегодня, 18:58

Моргенштерн спародировал патриотическую песню «Я русский» певца SHAMAN во время концерта в Турции

Сегодня, 18:36

Сбежавшая из РФ в Израиль примадонна Алла Пугачева загубила карьеру молодой певицы Нуци

Сегодня, 18:21

Павел Рудченко: популярность Дмитрия Нагиева сыграет против него после ухода с «Первого канала»

Сегодня, 17:58

Певец Григорий Лепс заявил, что выступает с концертами в Донбассе не ради материальной выгоды

Сегодня, 17:56

Садальский раскритиковал первый выпуск юбилейного сезона шоу «Ледниковый период»

Сегодня, 15:02

Появились новые фото Алеси Кафельниковой в мини платье с открытой грудью

Сегодня, 14:50

Популярный певец Григорий Лепс опроверг упреки в появлении на сцене в нетрезвом виде

Сегодня, 14:43

Стилист Александр Рогов пожаловался на странное поведение Ингеборги Дапкунайте

Сегодня, 14:33

Музыкант Игорь Тальков-младший рассказал о повестке из военкомата по мобилизации

Сегодня, 13:47

Пошёл по пути звёздного отца: как сейчас живёт 37-летний сын музыканта Виктора Цоя

Сегодня, 13:38

Алена Апина выиграла суд у Первого канала из-за исполнения «Бухгалтера» певицей Джанабаевой

Сегодня, 13:28

Анна Кошмал назвала ошибкой теплые отношения с российскими актерами по сериалу «Сваты»

Сегодня, 10:28

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Опубликованы списки заболеваний, с которыми граждане РФ не подлежат частичной мобилизации
  • Вчера, 12:45

Опубликованы списки заболеваний, с которыми граждане РФ не подлежат частичной мобилизации

Стало известно, с какими болезнями российскому мужчине не грозит любая мобилизация. Обнародован список болезней, с которыми человек не подлежит

Mirror пишет, что мозг после смерти человека какое-то время продолжает слышать звуки
  • 14-10-2022, 19:45

Mirror пишет, что мозг после смерти человека какое-то время продолжает слышать звуки

Исследователи узнали, какое из чувств умирающий человек теряет последним. По информации издания Mirror, когда люди умирают, слух продолжает

Генерал-лейтенант Гурулев разъяснил, куда делась армия РФ в 1,15 миллиона человек
  • Вчера, 12:58

Генерал-лейтенант Гурулев разъяснил, куда делась армия РФ в 1,15 миллиона человек

В ВС РФ до 1,15 млн военных, но сейчас на фронт отправляют мобилизованных. Почему так происходит, объяснил генерал-лейтенант в отставке Андрей

Певица Вера Брежнева публично отказалась от статуса украинской исполнительницы
  • Вчера, 23:00

Певица Вера Брежнева публично отказалась от статуса украинской исполнительницы

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева (настоящее имя Вера Киперман - прим.ред.) заявила о том, что не считает себя украинской певицей. «Я не

Журналист Сергей Соседов объяснил слова Наташи Королевой о концертах для российского народа
  • Вчера, 11:05

Журналист Сергей Соседов объяснил слова Наташи Королевой о концертах для российского народа

Популярная певица Наташа Королева объявила, что она запланировала гастрольный тур на Дальний Восток. Главная цель концертов - «терапевтическая

Константин Меладзе назвал ресторанным выступление Руслана Алехно на вокальном шоу «Голос»
  • 14-10-2022, 10:43

Константин Меладзе назвал ресторанным выступление Руслана Алехно на вокальном шоу «Голос»

Певец Руслан Алехно в 2019 году принял участие в восьмом сезоне популярного вокального телешоу "Голос". Но конкурсант тогда не смог пройти дальше

Новости партнеров
Новости партнеров
Эндокринолог предупредила о смертельной опасности хронического стресса
  • Сегодня, 18:54

Эндокринолог предупредила о смертельной опасности хронического стресса

Алена Барредо, известный эндокринолог, предупредила о смертельной опасности хронического стресса. По словам врача, из-за выработки гормонов стресса

Пригожин: наживающихся на мобилизации чиновников надо немедленно сажать в тюрьму
  • 14-10-2022, 21:10

Пригожин: наживающихся на мобилизации чиновников надо немедленно сажать в тюрьму

Чиновников, которые наживаются на объявленной президентом РФ частичной мобилизации, нужно немедленно сажать в тюрьму, сказал петербургский

Санкт‑Петербург объявлен культурной столицей Содружества независимых государств в 2023 году
  • 14-10-2022, 15:32

Санкт‑Петербург объявлен культурной столицей Содружества независимых государств в 2023 году

Такое решение принято было принято на саммите глав государств СНГ. В Петербурге более 9 тысяч объектов культурного наследия (памятники истории и

Ученые предположили, что человечество начнет вымирать на Земле уже к 2100 году
  • Вчера, 22:05

Ученые предположили, что человечество начнет вымирать на Земле уже к 2100 году

Ученые сделали неожиданное заявление о том, что резкий рост выбросов углекислого газа, который происходит из-за нарушения круговорота углерода на