Актрисы Алена Бабенко и Олеся Судзиловская неожиданно вышли в свет с мужьями

Актрисы, которые довольно редко появляются на Красной дорожке вместе со своими супругами, неожиданно нарушили правила и появились на премьере исторической драмы Мари Крейцер "Корсаж".

Алена Бабенко вышла из тени и охотно позировала перед камерами с Эдуардом Субочем, а Олеся Судзиловская улыбалась и фотографировалась с Сергеем Дзебанем.

Напомним, ранее Бабенко заявила, что ей не нравится повышенное внимание после окончания фильма "Праздник".

У меня ощущение, что я в бункере, а в меня летят камни. Это кошмар. Можно подумать о каком-либо другом фильме? Я сыграла эту роль, сделала свое дело. Понравилось — очень хорошо, не понравилось — личное дело каждого. Во всех обсуждениях я участвовать не буду. Это первый такой случай в моей жизни, надеюсь, последний" - говорила Бабенко в одном из интервью.