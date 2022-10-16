Анастасия Решетова и Тимати поделились милыми фотографиями в честь дня рождения 3-летнего сына

Экс-супруга рэпера Тимати в день рождения совместного сына выложила редкие фото из семейного архива. На снимках модель позирует вместе с ребенком. Сегодня Ратмир Юнусов празднует 3-летие.

Таким образом Анастасия решила поздравить любимого сынишку с праздником. При этом на фото нет Тимати. По снимкам можно увидеть, как повзрослел мальчик.

«Самые счастливые годы жизни начались 16 октября 2019 года. Тогда на свет появился мой сынок!» - подписала Настя милые кадры.

Звездная пара рассталась два года назад. Экс-супруги не комментирую причины развода. Решетова и певец поддерживают хорошие дружеские отношения, а отец часто общается с наследником. Рэп-исполнитель показывает в соцсетях, как играет и гуляет с малышом.



