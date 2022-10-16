Анна Кошмал назвала ошибкой теплые отношения с российскими актерами по сериалу «Сваты»

Стало известно, с какими болезнями российскому мужчине не грозит любая мобилизация. Обнародован список болезней, с которыми человек не подлежит
Исследователи узнали, какое из чувств умирающий человек теряет последним. По информации издания Mirror, когда люди умирают, слух продолжает
В ВС РФ до 1,15 млн военных, но сейчас на фронт отправляют мобилизованных. Почему так происходит, объяснил генерал-лейтенант в отставке Андрей
Популярная певица Наташа Королева объявила, что она запланировала гастрольный тур на Дальний Восток. Главная цель концертов - «терапевтическая
Экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева (настоящее имя Вера Киперман - прим.ред.) заявила о том, что не считает себя украинской певицей. «Я не
Певец Руслан Алехно в 2019 году принял участие в восьмом сезоне популярного вокального телешоу "Голос". Но конкурсант тогда не смог пройти дальше
В Курской области кинотеатры начали показывать фильм «Солнцепёк», снятый по инициативе Евгения Пригожина. Кино, посвящённое событиям 2014 года на
Жители Санкт-Петербурга возмутились новостями о «повышении» минимальной заработной платы в Северной столице. Большинство выразили уверенность, что
Чиновников, которые наживаются на объявленной президентом РФ частичной мобилизации, нужно немедленно сажать в тюрьму, сказал петербургский
Такое решение принято было принято на саммите глав государств СНГ. В Петербурге более 9 тысяч объектов культурного наследия (памятники истории и
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