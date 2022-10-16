Анна Кошмал назвала ошибкой теплые отношения с российскими актерами по сериалу «Сваты»

Image 16+
Анна Кошмал назвала ошибкой теплые отношения с российскими актерами по сериалу «Сваты»
Знаменитости
Фото из открытых источников

Украинская актриса театра и кино Анна Кошмал призналась, как она на самом деле относится к российским коллегам по телесериалу «Сваты». Девушка об этом призналась во время интервью на YouTube-канале ЖВЛ.

Как говорит 27-летняя артистка, она не станет примиряться с экранными «родственниками». К тому же, Анна считает, что отношения с артистами из России навсегда разорваны. По словам украинской знаменитости, она сильно разочарована.

«У нас были теплые отношения, и это правда. Сейчас  какое это имеет значение? Стою за своих. Случается ведь в жизни, что ты сильно ошибаешься в людях», — сказала Кошмал.

Раньше Анна всегда хорошо отзывалась о экранных «бабушках и дедушках». Татьяну Кравченко и Федора Добронравова  она называла своими«родными». После старта спецоперации актриса «Сватов» оставляла скандальные заявления в адрес РФ и бывших коллег.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Алена Апина выиграла суд у Первого канала за песню «Бухгалтер» в исполнении Джанабаевой

Сегодня, 13:28

Анна Кошмал назвала ошибкой теплые отношения с российскими актерами по сериалу «Сваты»

Сегодня, 10:28

Ида Галич страстно поцеловала Тимура Батрутдинова в новом выпуске «Шоу Аватар»

Сегодня, 10:13

Продюсер Лавров раскрыл замалчиваемую правду о тайной связи Орбакайте и Руссо

Сегодня, 09:54

Непочтительное отношение певицы Земфиры к флагу Украины возмутило жителей страны

Сегодня, 09:36

Не удержалась от греха: вот что сотворила Брыльска на съемках фильма «Ирония судьбы»

Сегодня, 09:19

Продюсер Лавров заявил, что Филипп Киркоров никогда не сможет исполнить свою мечту

Сегодня, 09:10

Кормухина считает, что на шоу-бизнесе пора ставить жирный крест: «Искусства там нет давно»

Сегодня, 08:59

Страны Восточной Европы отказываются от участия в международном песенном конкурсе «Евровидение»

Сегодня, 08:52

Певица Вера Брежнева публично отказалась от статуса украинской исполнительницы

Вчера, 23:00

Певец Стас Михайлов рассказал, что отказался от уколов ботокса из-за неудачного опыта

Вчера, 22:52

Младшая дочь Веры Брежневой отпраздновала день рождения отца-олигарха в кругу его семьи

Вчера, 22:34

Отец покойного Дмитрия Хворостовского пожаловался на тяжёлую жизнь после смерти сына

Вчера, 22:22

Российская актриса Мария Машкова снимется в американском сериале «Ради всего человечества»

Вчера, 21:48

«Ледниковый период-2022»: Медведева и Милохин сплагиатили программу Семененко

Вчера, 21:44

Музыкальный критик Соседов высказался насчёт певицы Наташи Королёвой

Вчера, 21:29

Стало известно о пополнении в семье Андрея Малахова: «Будет второй ребенок»

Вчера, 18:08

Режиссер Егор Кончаловский с пониманием отнесся к эмиграции Аллы Пугачевой из РФ

Вчера, 17:58

Стало известно, как живет 16-летний единственный сын Народного артиста Николая Баскова

Вчера, 17:41

Налоговая служба 11 октября ликвидировала бизнес украинской артистки Ани Лорак в России

Вчера, 17:39

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Опубликованы списки заболеваний, с которыми граждане РФ не подлежат частичной мобилизации
  • Вчера, 12:45

Опубликованы списки заболеваний, с которыми граждане РФ не подлежат частичной мобилизации

Стало известно, с какими болезнями российскому мужчине не грозит любая мобилизация. Обнародован список болезней, с которыми человек не подлежит

Mirror пишет, что мозг после смерти человека какое-то время продолжает слышать звуки
  • 14-10-2022, 19:45

Mirror пишет, что мозг после смерти человека какое-то время продолжает слышать звуки

Исследователи узнали, какое из чувств умирающий человек теряет последним. По информации издания Mirror, когда люди умирают, слух продолжает

Генерал-лейтенант Гурулев разъяснил, куда делась армия РФ в 1,15 миллиона человек
  • Вчера, 12:58

Генерал-лейтенант Гурулев разъяснил, куда делась армия РФ в 1,15 миллиона человек

В ВС РФ до 1,15 млн военных, но сейчас на фронт отправляют мобилизованных. Почему так происходит, объяснил генерал-лейтенант в отставке Андрей

Журналист Сергей Соседов объяснил слова Наташи Королевой о концертах для российского народа
  • Вчера, 11:05

Журналист Сергей Соседов объяснил слова Наташи Королевой о концертах для российского народа

Популярная певица Наташа Королева объявила, что она запланировала гастрольный тур на Дальний Восток. Главная цель концертов - «терапевтическая

Певица Вера Брежнева публично отказалась от статуса украинской исполнительницы
  • Вчера, 23:00

Певица Вера Брежнева публично отказалась от статуса украинской исполнительницы

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева (настоящее имя Вера Киперман - прим.ред.) заявила о том, что не считает себя украинской певицей. «Я не

Константин Меладзе назвал ресторанным выступление Руслана Алехно на вокальном шоу «Голос»
  • 14-10-2022, 10:43

Константин Меладзе назвал ресторанным выступление Руслана Алехно на вокальном шоу «Голос»

Певец Руслан Алехно в 2019 году принял участие в восьмом сезоне популярного вокального телешоу "Голос". Но конкурсант тогда не смог пройти дальше

Новости партнеров
Новости партнеров
Курская дуга: спустя год после премьеры «Солнцепёк» Евгения Пригожина возвращается на большие экраны
  • 13-10-2022, 16:11

Курская дуга: спустя год после премьеры «Солнцепёк» Евгения Пригожина возвращается на большие экраны

В Курской области кинотеатры начали показывать фильм «Солнцепёк», снятый по инициативе Евгения Пригожина. Кино, посвящённое событиям 2014 года на

«Какое вранье. Нет таких зарплат»: петербуржцы раскритиковали новости о повышении минимальной зарплаты в городе
  • 13-10-2022, 14:27

«Какое вранье. Нет таких зарплат»: петербуржцы раскритиковали новости о повышении минимальной зарплаты в городе

Жители Санкт-Петербурга возмутились новостями о «повышении» минимальной заработной платы в Северной столице. Большинство выразили уверенность, что

Пригожин: наживающихся на мобилизации чиновников надо немедленно сажать в тюрьму
  • 14-10-2022, 21:10

Пригожин: наживающихся на мобилизации чиновников надо немедленно сажать в тюрьму

Чиновников, которые наживаются на объявленной президентом РФ частичной мобилизации, нужно немедленно сажать в тюрьму, сказал петербургский

Санкт‑Петербург объявлен культурной столицей Содружества независимых государств в 2023 году
  • 14-10-2022, 15:32

Санкт‑Петербург объявлен культурной столицей Содружества независимых государств в 2023 году

Такое решение принято было принято на саммите глав государств СНГ. В Петербурге более 9 тысяч объектов культурного наследия (памятники истории и