Барских опубликовал откровенный ролик с женщиной на фоне слухов о гомосексуализме

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Барских опубликовал откровенный ролик с женщиной на фоне слухов о гомосексуализме
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Фото из открытых источников

Украинский певец Макс Барских подвергается атакам со стороны хейтеров, коллег и СМИ. Особенно активно критикует исполнителя журналистка Алёна Жигалова.

В прессе часто появляются слухи о гомосексуальности певца. Артиста подозревают в связи с известным режиссёром Аланом Бадоевым.

Но недавно Макс, который сейчас выступает под псевдонимом Mick Sunday, опубликовал в соцсетях ролик с очаровательной женщиной, который может развеять домыслы журналистов. На видео Барских нежно касается лица ETOLUBOV (Любовь Фоменко), как будто хочет ее поцеловать. Артисты при этом исполняют композицию на украинском языке.

Как отреагировали многочисленные подписчики на публикацию артиста неизвестно, поскольку он отключил возможность оставлять комментарии.

Напомним, музыкант отказался петь на русском языке новые треки из-за протеста против СВО в стране. Сейчас автор хита «Туманы» покоряет западные площадки англоязычными песнями и изредка исполняет старые русскоязычные хиты.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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