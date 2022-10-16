Число стран-участниц в песенном шоу «Евровидение» значительно сократилось после победы Украины

Первой об отказе заявили в Черногории 13 октября. По информации канала RTCG, участие в песенном шоу не входит в планы страны из-за очень высоких расходов. Позже то же самое заявила Северная Македония. Об отказе участвовать в конкурсе сказали представители Боснии и Герцеговины, Болгарии. Причина - «сложное финансовое положение».

Но некоторые наблюдатели уверены, что государства снимаются с конкурса, поскольку были недовольны результатами голосования.