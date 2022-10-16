Певец Григорий Лепс проинформировал о своей награде за выступления в Донбассе

Музыкант Григорий Лепс рассказал, ради чего он на самом деле посещает Донбасс. По словам успешного артиста, никто из музыкантов, которые приезжают туда, не преследует материальные ценности. Главной целью для них являются люди и их радость.

Мы работаем для тех людей, которые в настоящее время живут «на грани». Если они довольны и радостны, то это самая высокая награда. Я очень ценю в людях искренность. Ты должен быть честен не только перед ними, но и перед самим собой. Если ты пообещал что-то, то выполняй. Я держу слово. Помогал, помогаю и буду помогать в меру своих возможностей, - сказал Лепс.

Как говорит певец, в его окружении есть много людей, которые отправляют на Донбасс миллионы, и не рублей. Таких людей немало.

Как ты относишься к людям, к тебе тоже так будут относиться. Не совсем корректно, но такая формула работает. Это просто долг любого гражданина. Если есть возможность, то ты должен поделиться. Я помогаю людям точечно и индивидуально, - добавил артист.