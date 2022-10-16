Ида Галич страстно поцеловала Тимура Батрутдинова в новом выпуске «Шоу Аватар»

В пятом выпуске «Шоу Аватар» члены жюри попытались угадать, кто же скрывается за Мэри Поппинс. Ида Галич постоянно называла имя Люси Чеботиной. Тогда между аватаром и судьей возник спор. Если Галич окажется права, то она поцелует Тимура Батрутдинова.

В итоге члены жюри прислушались к мнению Иды, проголосовав за ее версию, которая оказалась правильной. Но ведущая проигнорировала пари, а поцелуй так и не состоялся.

В новом выпуске первым выступил Буратино. Галич и Батрутдинов спародировали страстный поцелуй во время его выступления, что заставило Лазарева вспомнить о споре. После выступления аватара Сергей обратился к певице и спросил: «А с поцелуем что? Села батарейка?».

Также исполнитель сказал своей коллеге, что ей нужно ответить за свои слова и выполнить обещание. Сначала блогер отказалась, но затем поцеловала Тимура под выкрики зала. Сам Лазарев остался недоволен поцелуем, он назвал его «детским чмоком». Зато Ида сказала, что ей понравилось и даже повторно поцеловала комика.