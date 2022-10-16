Юлия Меньшова раскритиковала актера Артура Смольянинова из-за его размышлений о русском народе

Артур Смольянинов уехал из РФ. Актер не согласен с проведением специальной военной операции, поэтому покинул Россию. Перед отъездом артист активно критиковал русский народ, что не понравилось Юлии Меньшовой.

Прочитав недавнее интервью Смольянинова, актриса намекнула на весьма низкий уровень образованности уехавшего артиста. Юлии Владимировне не нравится, что Артур, не успев пересечь таможню, заявил, насколько большая разница между норвежцами и русскими.

«Я знаю немало артистов, которые не читают других текстов, помимо диалогов из сцен, предстоящих им сыграть, пишут с ошибками. У них нулевые способности к анализу и мышлению. У большинства артистов подвижная психика и запас различных эмоций, начиная гигантским сочувствием и заканчивая праведным гневом. Немалый запас амбициозности и тщеславия. В целом, идеальный набор тех качеств, которые позволяют «на серьезных щах» смело рассуждать на любые темы. Нужно помнить о всех этих обстоятельствах, чтобы не поперхнуться во время чтения глубокомысленных размышлений вчерашнего пацана из неблагополучной семьи, а сегодня еще и «работника умственно-культурного труда» Смольянинова, о российском народе», —красноречиво высказалась Меньшова в своем блоге.