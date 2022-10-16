Кормухина считает, что на шоу-бизнесе пора ставить жирный крест: «Искусства там нет давно»

Советская и российская певица Ольга Кормухина обеспокоена положением дел в российском шоу-бизнесе. Как заявила Заслуженная артистка РФ, отечественная сцена в настоящее время испытывает острую нехватку талантливых музыкантов.

Знаменитость порассуждала на эту тему во время пресс-конференции, которая была посвящёна молодым исполнителям. Певица уверено заявила, что на шоу-бизнесе можно поставить «жирный крест». Талантливых исполнителей на сцене практически нет, и даже Филипп Киркоров для нее — это «попсятина». К слову, сам король поп-эстрады говорит, что у 62-летней Ольги к нему давняя нелюбовь.

«Мы говорим сейчас об искусстве. Искусства нет там давно», - сазала Кормухина.

Под горячую руку певицы попал не только Киркоров. Досталось Сергею Шнурову за маты на сцене. Но лидеру «Ленинграду», похоже, все равно, что о нем думают. После непродолжительного перерыва в творчестве он продолжает бурную концертную деятельность. В ноябре Шнур выступит на частной вечеринке в Дубае. Цены билета — от 60 тысяч рублей.