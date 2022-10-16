Музыкант Игорь Тальков-младший рассказал о повестке из военкомата по мобилизации

Певцу Игорю Талькову-младшему на днях пришла повестка из военкомата. Ее вручили матери артиста. О том, что теперь мужчина собирается делать, он рассказал репортеру «МК».

Игорь заявил, что прежде всего нужен людям, работая на сцене.

В военкомате не был. Если нужно, пусть приходят ко мне. Я не разбираюсь совершенно в бюрократии. Свою позицию выразил. Считаю, что мое оружие — это музыка. Если с этим не согласны в армии и те, кто ей руководит, то пускай обоснуют. У меня задачи свернуть со своего пути нет.

Я считаю, что чувак, который не воевал, всю жизнь занимался музыкой, не в окопах полезнее. Я не смогу выполнять приказы и действовать, поскольку не знаю ничего.

Никогда к военному делу не имел отношения. Недоинформированность лишила меня ответственности в данном моменте. Я в войнушку играл в детстве, а в руках держал только гитару. Считаю, что должен жить в согласии со своим сердцем и душой.