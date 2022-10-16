Не удержалась от греха: вот что сотворила Брыльска на съемках фильма «Ирония судьбы»

Образ Нади в легендарном советском фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975 г.) всегда ассоциировался у зрителя с интеллигентной, милой, доброй и порядочной девушкой. Но в жизни актриса позволяла себе вольности.

В документальной картине, которая вышли на экраны «Центрального телевидения» и посвящена звезде советского кинематографа Барбаре Брыльской, рассказали о подробностях поведения артистки во время съемок «Иронии судьбы».

Оказалось, что на площадке Брыльска вела себя возмутительно. Пристрастием актрисы являлась тяга к алкогольным напиткам, которыми с самой юности увлекалась Барбара.

Во время работы над комедией артистка не могла удержаться и подлила в бокал с шампанским себе водку. Об этом в итоге узнала Валентина Илларионовна Талызина, которая случайно выпила напиток актрисы.