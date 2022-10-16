Павел Рудченко: популярность Дмитрия Нагиева сыграет против него после ухода с «Первого канала»

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Павел Рудченко: популярность Дмитрия Нагиева сыграет против него после ухода с «Первого канала»
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Фото из открытых источников

Дмитрий Нагиев, который неожиданно пропал с телевидения, решил посвятить себя театру. Но такая резкая смена творческой деятельности может оказаться роковой для популярного в стране артиста.

Продюсер Павел Рудченко считает, что Нагиев не сможет устроиться на театральной сцене. Главной проблемой, по мнению музыкального эксперта, является его популярность, которая будет мешать шоумену. Также негативно повлияют повышенные ожидания зрителей.

«В каких бы проектах или постановках он ни участвовал как режиссер, актер, у него не будет такого  успеха, как в роли шоумена и ведущего. Здесь злую шутку может сыграть его популярность. Есть секс-символ, его все хотят видеть. В спектаклях образ Дмитрия будет размыливаться. Это не так успешно, как сейчас, когда он готовый бренд», — предполагает Рудченко.

Напомним, российский шоумен отказался от дальнейшего участия в «Голосе», ведущим которого был несколько лет. Нагиев отправился в длительный творческий отпуск. Но вдруг появилась новость, что Дмитрий решил вернутся в Театр Эстрады. При этом, даже анонсирован спектакль, где он сыграет главную роль. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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