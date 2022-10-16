Певица Варвара выразила уверенность в возвращении Аллы Пугачевой в РФ

Певица Варвара решила высказать свое мнение об отъезде из РФ Аллы Пугачевой. Певица уверена в том, что вскоре Примадонна вернется в Москву.

Из всех, кого я знаю, 90 процентов — это поклонники Аллы Борисовной. Все ждут, когда Пугачева приедет назад. Я не понимаю, что же произошло. Я с ней хорошо знакома. В свое время даже песню ее исполняла в Юрмале «и понапрасну не надо». Ей понравилось мое пение. Она мне говорила: «никогда ни в кого не перевоплощайся, будь собой». Алла Борисовна — это махина и глыба, очень мудрая женщина. Думаю, что она сделает в итоге правильный выбор, - считает Варвара.

Напомним, Пугачева поспешно покинула РФ в конце сентября. Она улетела в Израиль с детьми на частном самолете. На несколько дней Примадонна ушла в тень, пропала из соцсетей. Затем певица написала очередной гневный пост, назвав россиян холопами и рабами. Также она призналась, что счастлива, что ее ненавидят те, которых она всю жизнь не могла терпеть.