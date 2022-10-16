Победитель первого сезона шоу «Маска» Анатолий Цой рассказал о своем участии в проекте

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Победитель первого сезона шоу «Маска» Анатолий Цой рассказал о своем участии в проекте
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Фото из открытых источников

Певец и автор песен, экс-участник группы MBAND, рассказал об эмоциях от участия в проекте. По словам победителя первого сезона шоу «Маска», он смотрит второй сезон популярного проекта.

Анатолий Цой назвал программу «Маска» главным проектом, который стал для него трамплином в мир большого шоу-бизнеса. Как отметил исполнитель, главное в этом шоу — это правдивость.

«Действительно, все тщательно скрывают, забирают из дома. Я из квартиры выходил в чёрном худи оверсайз, в большой маске, которая закрывала мое лицо. Нельзя было этим делиться ни с кем, рассказывать, что участвую в каком-то проекте... Если случайно встретил в съёмочных павильонах участника в маске, с ним не можно говорить. Поэтому мы общались преимущественно на языке жестов. Зато удалось до конца сохранять интригу», — вспоминает Цой.


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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