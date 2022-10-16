Победитель первого сезона шоу «Маска» Анатолий Цой рассказал о своем участии в проекте

Певец и автор песен, экс-участник группы MBAND, рассказал об эмоциях от участия в проекте. По словам победителя первого сезона шоу «Маска», он смотрит второй сезон популярного проекта.

Анатолий Цой назвал программу «Маска» главным проектом, который стал для него трамплином в мир большого шоу-бизнеса. Как отметил исполнитель, главное в этом шоу — это правдивость.