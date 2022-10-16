Появились новые фото Алеси Кафельниковой в мини платье с открытой грудью

Начинающая телеведущая и модель Алеся Кафельникова часто публикует откровенный контент в соцсетях. Дочь экс-первой ракетки мира недавно вновь опубликовала новые фото в микроблоге.

Наследница Евгения Кафельникова выложила снимки в черном коротком мини платье с глубоким декольте. Наряд поклонники назвали весьма откровенным. При этом подписчики восхитились отменной фигурой и внешними данными 23-летней Алеси.

Фанаты в комментариях обратили внимание на грудь Кафельниковой и успели пофантазировать, предположив, что такой наряд хорошо подойдет для сексуальных утех.

Весной 2021 года модель вышла замуж за бизнесмена Георгия Петришина. В июле 2021 девушка родила дочурку Киару.



