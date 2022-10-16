Популярный певец Григорий Лепс опроверг упреки в появлении на сцене в нетрезвом виде

Певца Григория Лепса часто обвиняют в том, что он выходит к зрителям в нетрезвом виде. Сам артист заявляет, что он эмоционально исполняет композиции и ведет себя очень расслабленно на сцене. Такое развязное поведение исполнителя якобы принимают неправильно.

«С возрастом начинаешь понимать, что в выпившем состоянии на сцене работать невозможно. Степень опьянения, безусловно, может быть тоже разной... 300 грамм и пересыхает задняя стенка глотки, начинаются разные проблемы со звукоизвлечением и тому подобное», - заявил Лепс.

60-летний артист подчеркнул, что когда он выходит на сцену, то целиком и полностью отдает себя публике. К тому же, на самом деле Григорию Викторовичу все равно, кто и как трактует его поведение.