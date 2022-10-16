Продюсер Лавров объяснил резкую популярность музыканта Юрия Шевчука

Продюсер Сергей Лавров прокомментировал популярность Юрия Шевчука. Дело в том, что недавно музыкант оказался в пятерке самых влиятельных российских артистов.

Также в ТОП попали: Олег Газманов, Алла Пугачева, Ольга Бузова. Всего лишь за один год Юрий Шевчук сумел подняться в рейтинге на 23 строчки и занял почетное четвертое место. Продюсер объяснил такую резкую популярность рок-музыканта.

"Шевчук начал открыто говорить, высказываться, про него тоже стали говорить, писать СМИ, то есть появился интерес. Вот поэтому поднялся в рейтинге",

— объяснил Лавров достижения основателя, лидера и единственного бессменного участника группы "ДДТ".