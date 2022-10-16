Продюсер Лавров раскрыл замалчиваемую правду о тайной связи Орбакайте и Руссо

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Продюсер Лавров раскрыл замалчиваемую правду о тайной связи Орбакайте и Руссо
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Фото из открытых источников

Давняя история с участием Кристины Орбакайте наконец-то прояснилась. Как оказалось, вязь дочери Пугачевой с Аврамом Руссо была неспроста задумана.

По словам Сергея Лаврова, инициатором популярного когда-то певческого дуэта стал Иосиф Пригожин. Именно благодаря продюсеру артисты заработали очень приличные на то время деньги. Супруг певицы Валерии решил сделать Руссо настоящей звездой российского шоу-бизнеса при помощи Кристины Орбакайте.

"Тогда Авраам Руссо был никем, он не имел никакого звездного статуса, а Орбакайте на этой всей истории неплохо заработала. Все участники заработали большие деньги на дуэте, еще появилась звезда, которая также сейчас зарабатывает", - рассказал Сергей Лавров.

Напомним, Орбакайте и Руссо записали два совместных хита «Любовь, которой больше нет» и «Просто любить тебя». Также артисты вместе гастролировали.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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