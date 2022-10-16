Продюсер Лавров заявил, что Филипп Киркоров никогда не сможет исполнить свою мечту

Филипп Бедросович Киркоров давно положил глаз на известную исполнительницу, которая затмила даже, по его мнению, великую Аллу Борисовну Пугачеву. Поп-король мечтает спеть дуэтом с возрастной певицей Шер. Об этом он на днях снова упомянул.

Сергей Лавров решил высказать свое мнение на этот счет. Как отметил продюсер, мечта эпатажного российского артиста вряд ли сбудется. У них нет общих интересов, поэтому на планах Киркорова можно поставить жирный крест.

"Я не знаю даже, что нужно такого сделать, чтобы Киркоров спел в дуэте с Шер. Дуэты складываются же по общим интересам. Это должен быть бизнес, личная история, любовь. Например, понятно, что дуэт Агутина и Варум - это любовь, дуэт Пугачевой и Моисеева - крепкая дружба. Когда это произойдет, сколько лет ей будет?", - считает продюсер.