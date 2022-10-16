Рэпер Моргенштерн спародировал песню «Я русский» певца SHAMAN’а во время концерта в Турции

Российский рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн* на своем очередном концерте в Турции спародировал знаменитого певца-патриота SHAMAN’а (Ярослав Дронов). Видеоролик с выступлением опубликован Telegram-каналом «YOBAJUR».

«Я – русский, моя кровь от отца», - закричал 24-летний рэпер прямо со сцены в ходе своего выступления.

Но, как видно, особого отклика от присутствующих зрителей артисту получить не удалось. Поэтому певец решил просто продолжить концерт.

21.10.2022 - дата выхода нового альбома Алишера. Поэтому удалил все свои посты. Новый альбом, так сказать, с чистого листа - пишет Телеграм-канал.

Напомним, что полноценную пародию на хит «Я русский» выпустил шоумен и комик Александр Гудков.

* - признан в России иноагентом

