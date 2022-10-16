Сбежавшая из РФ Алла Пугачева загубила карьеру молодой певицы Нуци

О крутом нраве Аллы Борисовной Пугачевой много лет ходят слухи. В звездных кругах вспоминают, что именно Примадонна решала, кого из артистов нужно возвысить, а кого затоптать. С ее руки была зарублена карьера юной, но очень талантливой исполнительницы Нино Шаншиашвили, более известной как певица Нуца.

Юное дарование Алла Борисовна заприметила в одном из ресторанов. Пугачева даже пригласила Нуцу спеть для нее. Девушка трогательно исполнила легендарный хит 73-летней Народной артистки "Айсберг".

Однако исполнение пришлось не по душе Примадонне. Она заявила, что вокалистка спела композицию лучше нее, после чего девушке нет места на большой сцене. Свое слово она сдержала. Молодую солистку перестали даже приглашать в рестораны.