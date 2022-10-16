Эстрадный певец Шура в костюме Попкорна первым выбыл из шоу «Маска. Танцы»

Новое телевизионное шоу «Маска.Танцы» набирает обороты. В прошлом выпуске судьи пожалели участников, а сегодня раскрыли одного из них.

Второй выпуск развлекательной программы прошел с задором и удовольствием. Члены жюри наблюдали за тем, как артисты в очень тяжелых костюмах при помощи танцев проявляют себя.

В Попкорне члены жюри во время выступления увидели певца Шуру из-за манеры общения, движений. Хотя Клава Кока решила пококетничать и заявила, что за маской Попкорна она видит Митю Фомина. Этот персонаж попал в третьей номинации и его судьи решили раскрыть.

Сняв свою маску, Шура очень обрадовался, так как вес костюма составлял не менее 25 килограммов.

«Ты в первом круге вылетаешь не из-за таланта, потому что ты — уникальный», — сказал Сергей Светлаков артисту.