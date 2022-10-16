Стас Барецкий намерен эксгумировать тело Моисеева для установления отцовства

Российский шоумен Стас Барецкий рассказал поклонникам неожиданную новость. Наконец-то он сумел установить, кто его отец.

«Из весьма проверенных источников я узнал, что являюсь сыном Бориса Моисеева. Он зачал меня тогда, когда ему было 16 лет. Буду теперь требовать провести эксгумации тела Моисеева для проведения необходимого теста ДНК. От наследства на его все имущество, а также композицию «Голубая луна» я в любом случае не откажусь», -шокировал общественность Барецкий.

Шоумен также отметил, что он президент союза профессиональных ритуальных агентов, поэтому уже активно решает вопрос об эксгумации.

«Если я этого не добьюсь по какой-то причине, сам его выкопаю и отвезу в лабораторию. Анализы я готов оплатить, настроен очень решительно», - добавил Стас.

Музыкант отлично знает, что борьба за установление отцовства долгая и трудная, но он полностью готов к этому.