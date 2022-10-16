Стас Садальский раскритиковал Загитову и Щербакову и пожалел Милохина

Стас Садальский оценил первый выпуск нового сезона популярного шоу "Ледниковый период", который выходит на Первом канале. Скандальный актер свое мнение озвучил в Телеграм-канале.

Садальский похвалил ведущего ледового шоу Алексея Ягудина. При этом он раскритиковал его коллег по цеху - Анну Щербакову и Алину Загитову. По словам артиста, девушки чересчур косноязычны как для ведущих проекта. Станислав также отметил, что ему понравилась Светлана Захарова, которая является одним из членов жюри.

Отдельно он высказался о Дане Милохине. По мнению Садальского, телевизионщики не подумали о том, чтобы блогер хорошо выглядел в кадре. Оценивая само шоу, он добавил, что его рейтинги в настоящее время "ничтожные":