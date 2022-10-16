Стилист Александр Рогов пожаловался на странное поведение Ингеборги Дапкунайте

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Стилист Александр Рогов пожаловался на странное поведение Ингеборги Дапкунайте
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Фото из открытых источников

Александр Рогов в модном бизнесе много лет. На днях стилист пожаловался на странное поведение Ингеборги Дапкунайте.

Рогов поделился своими воспоминаниями. Его поразила выходка артистки. С первого взгляда она показалась ему очень капризной. Ведущий модных программ предположил, что с ней ему будет трудно работать.

«Когда мы запустили процесс, она всем мозг вынесла, что «это плохо, так не оденусь, косметика не такая, не гипоаллергенная. Свет не там стоит и ушла», — говорит стилист.

Высказав претензии, актриса пообещала вернуться. Пока Ингеборги не было на площадке, Рогов попросил всех вести себя тактично и сдержанно. Дапкунайте удивила своим заявлением.

«Вы проверочку прошли. Что мне нужно делать? На полу валяться или лезть на лестницу?» — согласилась звезда на любые условия.

Александр подчеркнул, что со знаменитостямии такой величины легко сотрудничать, и чем больше звезда, тем меньше у нее гонора. Трудности возникают с артистами, которые карьеру только начали либо редко появляются на больших премьерах.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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