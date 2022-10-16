«Зачал, когда ему было 16»: у Бориса Моисеева неожиданно объявился внебрачный сын

Всего две недели прошло с момента похорон Бориса Моисеева на Троекуровском кладбище Москвы. Известный певец и балетмейстер скончался в полном одиночестве в своей столичной квартире после перенесенного третьего инсульта.

Заслуженный артист РФ при этом не оставил после себя наследников, женат танцор тоже не был. При этом регулярно ходят слухи о детях знаменитости.

Шоумен Стас Барецкий, известный своими эпатажными заявлениями и странными выходками, вдруг объявил себя внебрачным сыном Бориса Михайловича.

Он заявил, что Моисеев зачал его еще в 16 лет и намерен доказать это с помощью ДНК теста. Ради этого Барецкий хочет провести эксгумацию тела знаменитости, если, конечно же, ему это позволят сделать.