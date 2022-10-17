В Эстонии объявлено штормовое предупреждение

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В Эстонии объявлено штормовое предупреждение
В Мире
Фото из открытых источников

В Эстонии накануне поднялся сильный штормовой ветер, который продолжался всю ночь. В результате к утру 17 октября многие дома в государстве не получают электроэнергию в связи с повреждениями инфраструктуры. По сведениям компании Elektrilevi без поступления электричества около четырех тысяч домашних хозяйство, их них три тысячи в западных районах Эстонии.

По сообщениям синоптика Кайро Кийтсака при порывах скорость ветра на берегах Финского залива достигала 30 м/с. 

«Были сорваны крыши, сломаны деревья, повреждены линии электропередач, пострадали автомобили и т. д.», – рассказал он. 

В Эстонии объявлено предупреждение о шторме первого уровня. По прогнозам синоптиков ветер стихнет 17 октября в середине дня.

В Санкт-Петербурге утром администрация города объявила оранжевый уровень опасности вследствие порывов ветра, которые ночью на побережье составляли 24 м/с.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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