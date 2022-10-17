68-летнюю тяжелобольную раком певицу Лайму Вайкуле подвели ноги на собственном концерте в Риге

Поклонники советской и латвийской эстрадной певицы Лаймы Вайкуле вздрогнули от новых снимков с тяжелобольной звездой. Решение 68-летней исполнительницы снова выйти на сцену обернулось для нее настоящей катастрофой.

На фоне многочисленных слухов о рецидиве рака груди исполнительница песни «Вернисаж» появилась перед зрителями на одном из собственных концертов в Риге. Но внимание публики привлек не вокал артистки. Для выступления артистка одела брюки с цветочным принтом, толстовку с длинными рукавами и кроссовки. Казалось бы, она собралась на прогулку. К тому же, вместо энергичных танцев Лайма Станиславовна грузно осела с раздвинутыми ногами на ступенях. Всю песню она пропела сидя и еле подвела ноги после выступления.

«Минута счастья в столь ужасное время», - написал позже звезда в микроблоге.

Подписчики Вайкуле активно обсуждают увиденное на концерте в социальных сетях.

Что за поза перед зрителями. Сидеть так стильно?,

Как можно сидеть перед зрителями?

Вид у нее не очень, это мягко говоря,

Почему взрослая женщина не может встать и спеть нормально на сцене,

Лайма, а что с Вами?

Всегда элегантная Вайкуле, к сожалению, шокировала позой,

Ноги можно собрать.

А еще фанаты возмутились, что вокалистка исполнила трек на русском языке, хотя еще недавно держала в руках украинский флаг.

«Странно, что поет на русском», — добавили некоторые комментаторы.