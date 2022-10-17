Алла Пугачева рассказала о встрече с музыкантом Борисом Гребенщиковым на концерте в Израиле

Алла Борисовна Пугачева, которая в последнее время была довольно редким гостем на различных тусовках, после эмиграции из РФ в Израиль начала вести активную светскую жизнь. Примадонна несколько дней назад появилась на концерте певицы Земфиры, а теперь посетила выступление Бориса Гребенщиков, лидера рок-группы «Аквариум».

С выступления музыканта в Тель-Авиве певица сделала прямую трансляцию в соцсетях. Затем Примадонна назвала происходящее "светом в конце туннеля".

"Встреча с Борисом, как встреча со светом в конце туннеля", — написала Пугачева.

Поклонники осыпали Аллу Борисовну комплиментами. Звезда предстала перед публикой в новом образе, молодой и свежей. Были и те, кто раскритиковал народную артистку. Но не за внешний вид, а за высказанную гражданскую позицию.



