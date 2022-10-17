Член жюри «Шоу Аватар» Ида Галич рассказала, будет ли у проекта второй сезон

Ида Галич, которая принимает участие во многих телевизионных проектах, стала членом жюри нового «Шоу Аватар» на канале НТВ. По правилам программы, судьям (Ида Галич, Тимур Батрутдинов, Марк Тишман, Лариса Долина, Сергей Лазарев) необходимо разгадать, кто именно скрывается за образом персонажа.

Вчера блогер в своей соцести сообщила о том, что накануне отсняли финальные выпуски развлекательной программы. При этом артистка приоткрыла завесу тайны, будет ли у проекта продолжение. Ведущая разместила шутливый видеоролик с участием продюсера Юлии Сумачевой. В подписи к видео Галич указала, что вскоре зрители увидят второй сезон «Шоу Аватар».

Отметим, за 7 выпусков программы членам жюри удалось угадать многих персонажей. Александр Шоуа, Гарик Харламов, Маша Распутина, Елена Воробей, певица Зара, Доминик Джокер, Люся Чеботина и Алексей Чумаков скрывались за аватарами Емели, Человека-Амфибии, Русалочки, Красной Шапочки, Белоснежки, Мэри Поппинс, Лешего и Кощея. Не удается разоблачить жюри Дюймовочку. В каждом выпуске судейская команда называет имя артиста, но всегда ошибается.