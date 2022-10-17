Дети Павла Прилучного провели время с мамой после отдыха с отцом и Зепюр Брутян

Павел Прилучный и его новая супруга Зепюр Брутян вместе с детьми артиста от предыдущего брака Мией и Тимофеем провели вместе выходные за городом. Супруги ездили в подмосковный отель. После возвращения домой дети воссоединились со своей мамой.

Агата Муцениеце отвела наследников в развлекательный центр. Актриса опубликовала фото, на которых она играет со своими детьми. Звезда кино вместе с дочерью спрятались на детской площадке, а Тимофей искал место, где скрылись его сестра и мама.

Стоит отметить, что дети успели подружиться с новой женой отца Зепюр Брутян. Прошлым летом они поехали вместе на отдых в Турцию. В отпуске они посетили аквапарк, зоопарк и многие другие развлекательные места. Как признавался Павел, наследникам понравилась Брутян, они назвали ее «веселой и классной». Также ребята поинтересовались о будущем братике и сестренке.