Дочери Валерия Меладзе от первого брака открывают элитный ресторан и винный бар в Москве

Пока певец Валерий Меладзе молчит и практически не появляется на публике, его взрослые дочери от первого брака заявляют о себе. Софико и Инга решили заняться бизнесом.

Сегодня, 17 октября, стало известно о том, что в конце года девушки откроют в столице элитный ресторан, а также винный бар. К ресторанному делу не присоединилась младшая наследница Валерия и Ирины Меладзе Арина. Дочери звезды даже наняли знаменитого столичного шеф-повара. О своих впечатлениях касательно запуска бизнеса поделилась Инга.

«Практически целый год усердной работы, я до сих пор не могу поверить в то, что мы действительно скоро это сделаем», — написала девушка в социальных сетях.

Кстати, недавно в звездной семье произошло еще одно радостное событие. 1 сентября 2022 года 23-летняя Софико связала себя узами брака с Саввой Байбаковым.