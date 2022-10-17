«Дышать тяжело»: Беременная Ольга Орлова рассказала о тяжелой болезни

44-летняя певица и телеведущая Ольга Орлова ждет второго ребенка от любимого супруга Валерия. Ведущая шоу «Дом-2» находится на середине срока. При этом пол будущего наследника артистка не раскрывает.

А сегодня ведущая решила в очередной раз пообщаться с поклонниками. Ольга ответила подписчикам на самые интересные вопросы. Один из фанатов Орловой заметил, что она часто разговаривает «в нос».

Певица призналась, что страдает от тяжелой болезни - ринита. Это заболевание было у нее и при первой беременности. Телеведущая отметила, что она не представляет свою жизнь без сосудосуживающих капель для носа.

«Стараюсь капать меньше, однако не получается. Мне очень тяжело дышать, особенно утром», — откровенничает исполнительница.

Также будущая мама добавила, что в последнее время она чувствует себя хорошо. Токсикоз, который был на ранних сроках, проходил в достаточно легкой форме.