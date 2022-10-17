«Дышать тяжело»: Беременная Ольга Орлова рассказала о тяжелой болезни

Стало известно, с какими болезнями российскому мужчине не грозит любая мобилизация. Обнародован список болезней, с которыми человек не подлежит
В ВС РФ до 1,15 млн военных, но сейчас на фронт отправляют мобилизованных. Почему так происходит, объяснил генерал-лейтенант в отставке Андрей
Российские дроны наводят панику на Украине. Утром в понедельник, 17 октября, в Киеве было громко. С самого утра раздавались сильные взрывы, в небе
Стало известно, с какими болезнями российскому мужчине не грозит любая мобилизация. Обнародован список болезней, с которыми человек не подлежит
Популярная певица Наташа Королева объявила, что она запланировала гастрольный тур на Дальний Восток. Главная цель концертов - «терапевтическая
Поклонники советской и латвийской эстрадной певицы Лаймы Вайкуле вздрогнули от новых снимков с тяжелобольной звездой. Решение 68-летней
Алена Барредо, известный эндокринолог, предупредила о смертельной опасности хронического стресса. По словам врача, из-за выработки гормонов стресса
Распространение повесток в Санкт-Петербурге путем облав неоправданно, считает политтехнолог Вадим Полежаев. По оценке эксперта, частичная мобилизация
Более 58 млн человек посмотрели военную драму «Лучшие в аду», эксклюзивный показ которой стартовал 5 октября на платформе ЯRUS. Уже в первый день
Ученые сделали неожиданное заявление о том, что резкий рост выбросов углекислого газа, который происходит из-за нарушения круговорота углерода на
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