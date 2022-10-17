Юрий Грымов обвинил американские компании в разрушении российского кинематографа

Художественный руководитель государственного театра «Модерн» (г. Москва) в интервью «Газете.Ru» сообщил, что он разочарован в отечественном кино. Как заявил Юрий Грымов, ушло из него «понятие автора».

«Я разочаровался полностью в кино, особенно в отечественном кинематографе, от куда ушло понятие автора. Поэтому зрителей в кинотеатрах немного. В театре зрители есть, спектакли всегда собирают аншлаги. В театрах не было экспансии американской культуры», — говорит Грымов.

По мнению худрука, российским гражданам попросту внушили, что отечественное кино не такое хорошее, как американское. Поэтому сейчас все студенты ВГИКа мечтают о Голливуде, и при этом совершенно «не понимают, что там на самом деле происходит». Грымов отметил, что отечественный кинематограф полностью «разрушили», поскольку режиссеры РФ снимают подобные американским ленты.

«Когда говорят, что мы обязаны снимать как американцы, то меня это сильно удивляет. Почему корейцы, японцы, китайцы снимают свое кино в аутентичном стиле. Мы же должны учиться у Штатов. Поэтому разрушен кинематограф», — подитожил режиссер.