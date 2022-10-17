Рэпер Элджей подверг критике смену имиджа своей экс-супруги Насти Ивлеевой

Российский рэп-исполнитель Элджей (Алексей Узенюк - настоящее имя) раскритиковал перемены во внешнем виде экс-супруги Анастасии Ивлеевой. Телеведущая опубликовала скриншот переписки в соцсетях. В сообщении рэпер обругал тонкие брови телеведущей.

«Верните брови», — написал он в ответ на опубликованный снимок.

«Дожили», — ответила ведущая.

Ранее Анастасия объяснила смены во внешности. Звезда рассказала, что похудела, не пользуется косметикой, отрастила волосы, а веснушки теперь не скрывает под слоем тонального крема. К тому же, она сделала тонкие брови, которые, по словам Ивлеевой, визуально поднимают веко.

Стоит сказать, что некоторые подписчики восторгаются новым образом Насти, щедро одаривая ее комплиментами. Якобы блогерша похорошела, помолодела. Но кто-то придерживается совершенно противоположной точки зрения. Фанаты порекомендовали вернуть бровям былую форму, густоту и не поддаваться трендам.



