Концерты певицы Ани Лорак из Украины в странах Европы отменены по требованию ее соотечественников

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Концерты певицы Ани Лорак из Украины в странах Европы отменены по требованию ее соотечественников
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Фото из открытых источников

Ани Лорак после начала СВО отказалась от проведения концертов в России. Она решила закрыть свой музыкальный бизнес. Теперь украинскую певицу, которая ушла в тень и упорно молчит, можно увидеть на редких корпоративах за границей.

Но после нескольких месяцев тишины на конец октября - начало ноября Народная артистка Украины наметила тур по Европе.  В рамках гастролей звезда планировала посетить Чехию и несколько городов Германии. Лорак, которую в Украине травят за переезд в РФ, судя по всему, недооценила своих соотечественников. Когда на официальном сайте исполнительницы появился анонс гастролей по странам Запада, где она себя представила как "самая титулованная певица Украины", грянул грандиозный скандал, и он, ко всему прочему, не ограничился лишь разговорами.

Украинские активисты добились отмены выступлений артистки в Праге. Минкульт Украины также пригрозил лишить всех званий "перебежчицу".

Самопрезентация на сайте Ани была отредактирована, но это ничего не поменяло. Тур вокалистки по Германии, который стартует 21 октября, был окончательно отменен. Точно известно, что не состоятся 8 запланированных ранее концертов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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