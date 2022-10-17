Ксения Собчак посоветовала мировым лидерам прислушаться к словам героя «Звездных войн»

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Ксения Собчак посоветовала мировым лидерам прислушаться к словам героя «Звездных войн»
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Фото из открытых источников

Известная журналистка, блогер и телеведущая Ксения Собчак поделилась мудрыми цитатами из культового американского фильма «Звездные войны», которые ей показались актуальными в связи с последними событиями, которые происходят в стране и мире.

В соцсети светская львица поделилась снимками из эпической картины. Как рассказала Ксения, она показала эту ленту своему 5-летнему сыну Платону. Сама ведущая также в очередной раз восхитилась прекрасным фильмом.

К тому же, Собчак привела несколько цитат. Журналистке показалось, что слова одного из героев «Звёздных войн» магистра Йоды стоит взять на заметку мировым лидерам.

 

«Я ищу великого воина». «А, великого воина? Войны великим никого не делают!». «Ненависть - это самый короткий путь к темной стороне». Показала Платону «Звездные войны». Какой прекрасный и умный фильм! Всем лидерам неплохо бы собраться, сесть, посмотреть и послушать магистра Йоду», - подписала публикацию теледива.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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