На реалити-шоу «Дом-2» участницам заплатят по полмиллиона рублей за беременность

«Дом-2» уже 18 лет выходит на экраны. Сейчас его транслируют на телеканале «Ю». Отныне реалити меняет формат. Всем участницам будут платить деньги за беременность.

Чтобы привлечь внимание зрителей продюсеры простимулируют рождаемость в телестройке большими гонорарами. С понедельника, 17 октября, начинается новый сезон «Дом-2». Девушка, которая первой успеет построить на проекте отношения и забеременеть, получит один миллион рублей.

Всем следующим беременным участницам реалити заплатят по полмиллиона рублей. В финале этого сезона между всеми девушками, находящимися в интересном положении, разыграют еще десять миллионов рублей.

Смотрите «Дом-2. Новая жизнь» ежедневно в 22 часа.

Добавим, что ведущая телевизионного проекта Ольга Орлова сама скоро станет мамой во второй раз. 44-летняя певица должна родить в феврале 2023 года. Теледива будет давать ценные советы молодежи.



