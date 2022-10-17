Одна неудачная фраза стоила жизни: адъютант из «17 мгновений весны» умер во время съемок

Лаврентий Масоха в кинофильме «17 мгновений весны» сыграл роль адъютанта Мюллера. Она с трудом досталась актеру и стала последней в жизни. Масоха не смог выговорить текст и сильно разозлил этим режиссера Татьяну Лиознову. Конфликт между ними стал фатальным.

«Масоха должен войти в кабинет и сказать: «Группенфюрер, прибыл штандартенфюрер Штирлиц». Лиознова говорит: «Мотор, и начали». А он сказал: «Группенфюрер, штардартер...». Лиознова опять: «Стоп, давайте еще раз. Все собрались, начали, мотор». А Масоха то же самое и так было несколько раз. Татьяна рассердилась: «Безобразие, сколько пленки потратили? Вы опытный артист, перерыв». Мы пошли чай попить. Я его успокаивал», - вспоминает Леонид Броневой.

После перерыва все повторилось. Расстроенная Лиознова в итоге объявила конец смены. Актер со слезами на глазах пошел в ресторан, там выпил 50 грамм алкоголя, после чего ему стало плохо. Скорая помощь, приехавшая на вызов, констатировала смерть. Актер умер 20 июня 1971 года в 61-летнем возрасте.

