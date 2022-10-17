Одна неудачная фраза стоила жизни: адъютант из «17 мгновений весны» умер во время съемок

Стало известно, с какими болезнями российскому мужчине не грозит любая мобилизация. Обнародован список болезней, с которыми человек не подлежит
Исследователи узнали, какое из чувств умирающий человек теряет последним. По информации издания Mirror, когда люди умирают, слух продолжает
В ВС РФ до 1,15 млн военных, но сейчас на фронт отправляют мобилизованных. Почему так происходит, объяснил генерал-лейтенант в отставке Андрей
Советская и российская певица Ольга Кормухина обеспокоена положением дел в российском шоу-бизнесе. Как заявила Заслуженная артистка РФ, отечественная
Популярная певица Наташа Королева объявила, что она запланировала гастрольный тур на Дальний Восток. Главная цель концертов - «терапевтическая
Стас Садальский оценил первый выпуск нового сезона популярного шоу "Ледниковый период", который выходит на Первом канале. Скандальный актер свое
Алена Барредо, известный эндокринолог, предупредила о смертельной опасности хронического стресса. По словам врача, из-за выработки гормонов стресса
Чиновников, которые наживаются на объявленной президентом РФ частичной мобилизации, нужно немедленно сажать в тюрьму, сказал петербургский
Распространение повесток в Санкт-Петербурге путем облав неоправданно, считает политтехнолог Вадим Полежаев. По оценке эксперта, частичная мобилизация
Ученые сделали неожиданное заявление о том, что резкий рост выбросов углекислого газа, который происходит из-за нарушения круговорота углерода на
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