Одутловатое лицо и лишний вес: что происходит с Ани Лорак рассказал пластический хирург

Ани Лорак, как и многие звезды шоу-бизнеса, следит за своей внешностью. Но в последнее время она сильно поменялась, причем не в лучшую сторону. Лицо певицы стало одутловатым, также у артистки наблюдается лишний вес.

По этому поводу решила высказаться известный пластический хирург. Лия Гавашели говорит, что 44-летняя Ани прибегает к разным косметологическим процедурам, которые зачастую имеют противоположный эффект.

«Бросается в глаза прежде всего увлечение косметологией. Она явно переборщила с филлерами на основе гиалуронки, есть отечность, несоблюдение пропорций. Отечность связана не с филлерами, с возрастными изменениями и сильным набором веса из-за гормональной перестройки организма. Также бросаются в глаза чрезмерно большие импланты как для ее роста. Увеличение груди произошло тоже на фоне набора веса. Если ранее размер грудных имплантов адекватно смотрелся, то теперь не очень», — заявила Гавашели корреспонденту «СтарХита».