Ольга Бузова покрасовалась в откровенном мини платье на бретельках

Ольга Бузова любит часто покрасоваться перед подписчиками экстравагантными и откровенными нарядами. Певица решила похвастаться симпатичным платьем.

Телеведущая таким образом не упускает возможности подогреть интерес поклонников и охотно публикует смелые образы на своих страницах в соцсети. Экс-ведущая шоу «ДОМ-2» позировала перед камерами в эффектном золотистом платье на бретельках, при этом всячески расхваливая себя.

«Я в море, интернета нет. Я не знаю, прилично ли так выглядеть на лайнере. Приходится присаживаться, когда встаю, не попадаю в зеркало. Рост у меня как никак 178 см и еще каблуки», — пишет звезда в блоге.

При этом исполнительница откинула волосы и показала огромные серьги в виде золотистых пауков. Не забыла Бузова упомянуть про легкий макияж. Блестящее мини платье притягивает взгляды окружающих, поэтому Ольга отказалась от большого количества косметики:

«Мой макияж - скулы, хайлайтер и красные губы. Пошла я на ужин».