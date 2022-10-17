Опубликован рейтинг самых востребованных ведущих корпоративов в России: Хрусталёв обогнал Нагиева

Опубликован рейтинг самых востребованных звёзд, которые популярны среди заказчиков в качестве ведущих на корпоративах в России. Список был размещен в Telegram-канале знаменитым организатором концертов.

Табриз Шахиди написал, что этот рейтинг носит субъективный характер, рассказав при этом, что главное основание для составления рейтинга - это его наблюдения, опыт, частота запросов, информация от партнеров.

Итак, рейтинг возглавил Дмитрий Хрусталёв. В тройку также вошли Тимур Родригез и Николай Басков. А вот большинство мэтров российского шоу-бизнеса остались далеко за пределами первой десятки. В качестве ведущих на корпоративе люди сейчас не сильно хотят видеть Дмитрия Нагиева, Андрея Малахова, Валдиса Пельша, Гарика Харламова, Леонида Ярмольника.

Табриз добавил, что рейтинг отражает востребованность ведущих. Поэтому неправильно говорить о том, что знаменитости, которые расположились на первых строчках, зарабатывают больше, чем другие коллеги из списка.