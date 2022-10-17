Панин раскритиковал Охлобыстина, Машкова и Певцова за слова о СВО

Скандально известный актёр Алексей Панин во время беседы с кинорежиссером Романом Качановым на его Ютуб-канале заявил, что он не может никак комментировать высказывания его коллег творческому по цеху об их отношении к спецоперации на Украине.

Как отметил артист, который крайне негативно относится к проведению СВО РФ, такие знаменитости как Владимир Машков, Дмитрий Певцов, Иван Охлобыстин несут ахинею.

Звезда «Жмурок» заявил, что ранее говорил о них как об образованных, думающих людях, которые могут находить информацию и сопоставлять факты. Но то, что артисты сейчас несут, это полная чушь.

Сам Алексей активно выступает против СВО на Донбассе. При этом он находится в Испании и не собирается возвращаться на родину.

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