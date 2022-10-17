Певица Лолита станет ведущей третьего сезона музыкального телешоу «Суперстар» на канале НТВ

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Певица Лолита станет ведущей третьего сезона музыкального телешоу «Суперстар» на канале НТВ
Знаменитости
Фото из открытых источников

В ноябре на телевизионном канале НТВ состоится премьера третьего сезона музыкального проекта «Суперстара». Ведущей нашумевшего шоу станет певица Лолита.

По словам самой исполнительницы, эта программа поможет многим артистам вновь вернуться на большую сцену в столь нелегкое время. Лолита верит, что в новом сезоне будет много увлекательных номеров и выступлений полюбившихся зрителям артистов, которые выступают в непривычных амплуа. Правила передачи останутся прежними, хотя появится нововведение. Судьи единожды за сезон могут спасти одного из участников. Знаменитость, которой они решат дать второй шанс, жюри должно выбрать единогласно.

В третьем сезоне на сцене «Суперстара» появятся десять звезд, популярных в 80-90 и 2000 годы. За звание лучшего из лучших будут бороться Роксана Бабаян, Катя Лель, Вячеслав Малежик, Алена Иванцова, Александр Айвазов, Ольга Зарубина, Сергей Чумаков, Рома Жуков, Ирина Салтыкова, Жан Милимеров.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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